Giulia, una ragazza irpina, tra i 29 Alfieri nominati da Mattarella

Tra i 29 giovani insigniti dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella c’è una ragazza irpina: Giulia Di Cairano, 18 anni di Calitri.

Giulia attraverso l’amore per la scrittura, in particolare per la poesia, cerca di sensibilizzare su temi importanti quali il valore della democrazia, della tutela ambientale, della parità di genere, del Mezzogiorno. Ha partecipato, fin da bambina, a molti concorsi letterari ottenendo numerosi riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Collabora come volontaria a un importante periodico curando una rubrica di recensioni su libri legati ai territori delle aree interne e scrive per numerose testate e blog.

All’età di 11 anni aveva già vinto il primo premio nel concorso regionale “Inno alla vita” per una poesia scritta a dieci anni. Seguita con grande attenzione dalla famiglia, è stata premiata dal 2018 al 2022 a San Gerardo Maielis, ha ricevuto il Premio Speciale Miglior Giovane Autore nel concorso letterario “Mille papaveri rossi”, e Premi importanti come “Il Dantesco”,”Il Premio Giovani Promesse” etc. Ha collaborato come volontaria con il periodico Il Calitrano tenendo una rubrica di recensioni su libri legati ai territori delle aree interne.

Giulia sta portando alto il nome dell’Irpinia con questa onorificenza da parte del Capo dello Stato che è il giusto riconoscimento dell’impegno e dell’interesse per la propria terra e per le tematiche sociali. Ma Giulia non è un caso isolato è solo l’emblema di tanti giovani irpini che al di là dei luoghi comuni che li vogliono annoiati e disinteressati, in realtà sono responsabili, maturi e pieni di interessi.