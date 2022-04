Gite di Pasquetta, voglia d’Irpinia: sold out per ristoranti e agriturismi

Quasi quattro italiani su dieci (il 39% del campione) hanno scelto di fare un picnic o una gita fuori porta nel rispetto della tradizione al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde, fuori e dentro le città, spinti dalla bella giornata di sole lungo quasi tutta la Penisola. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixé per la Pasquetta che evidenzia la voglia di evasione dei cittadini dopo che gli ultimi due Lunedì dell’Angelo erano stati caratterizzati dalle misure di restrizione imposte dalla pandemia, con l’impossibilità di stare all’aria aperta e in compagnia.

Ed è una buona Pasquetta anche per l’Irpinia. Le strutture ricettive della provincia di Avellino, infatti, fanno registrare il tutto esaurito, dagli alberghi ai ristoranti, dagli agriturismi alle aree pic-nic. Le prospettive sembrano essere buone anche per il 25 aprile ed il 1° maggio.