In giro per Cervinara con un coltello, scatta la denuncia. Proseguono a ritmo serrato in valle Caudina i controlli delle forze dell’ordine allo scopo di prevenire reati di qualsiasi genere. I carabineri della stazione di San Martino valle Caudina, impegnati in ua battuta a largo raggio, hanno notato a Cervinare l’atteggiamento sospetto ed alquanto agitato di un 30enne del posto. Era abbastanza strano anche il fatto che il ragazzo girovagasse per il paese in orario serale.

I carabinieri hanno quindi deciso di fermarlo e perquisirlo. Il 30enne aveva con sé un coltello, il cui possesso il ragazzo non è riuscito a giustificare in maniera esauriente. Per questo motivo, i carabinieri hanno sequestrato l’arma bianca e poi hanno provveduto a deferire il giovane in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.