FOTO / Autonomia differenziata, il fronte del no. Gubitosa: “Pronti alle barricate”. Festa e Petitto contro De Luca

Autonomia differenziata, varie voci a confronto questa mattina presso il circolo della stampa di Avellino grazie all’iniziativa dell’associazione Cittadino Sudd presieduta da Federico Conte, ex deputato. La bozza Calderoli, ovvero il decreto varato dal Governo, è stato discusso sotto varie angolazioni. La proposta del Governo secondo Conte divide l’Italia e condanna il Sud. Per il presidente di Cittadino Sudd occorre adesso una decisa mobilitazione, costruendo reti e percorsi di civismo attivo. Una battaglia di tutti nel segno dell’Italia Mediterranea, una idea del Mezzogiorno come nuovo baricentro geopolitico europeo.

Gli fa eco l’onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del MoVimento 5 Stelle. Il deputato irpino si dice pronto, con tutto il suo partito, alla battaglia politica in parlamento, alle barricate.

Non si è detto contrario all’autonomia differenziata, invece, il sindaco di Avellino. Per Gianluca Festa occorre prima mettere le Regioni tutte allo stesso punto di partenza, dopo quindi sarà possibile giocarsi la partita. Dunque, il suo non è un no aprioristico rispetto alla proposta governativa. E’, piuttosto, un no di attesa. Il primo cittadino ovviamente non ha mancato di mandare bordate all’indirizzo del presidente della Regione Campania, dicendo che servirebbe un occhio più attento, da parte dell’amministrazione De Luca, a tutto il territorio, in particolare alle aree interne.

Concetto ribadito anche dal consigliere regionale ex Pd Livio Petitto. Per Petitto, sono sotto gli occhi di tutti i disastri causati in Campania e in Irpinia da De Luca e che occorre iniziare a lavorare per proporre ai cittadini un’alternativa credibile all’attuale governo regionale.