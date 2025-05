Giro d’Italia, divieto di sosta in centro città: tutte le strade interessate

Il Comune di Avellino e la Polizia Municipale diramano le disposizioni per il 15 maggio 2025, data in cui è previsto il passaggio del 108esimo Giro d’Italia, durante la sesta tappa da Potenza a Napoli.

Dunque, dalle ore 07 e fino al termine della manifestazione, vigerà

il divieto di sosta con rimozione coatta in:

• Via Fratelli Troncone;

• Via Francesco Tedesco;

• Corso Umberto I;

• Via Giuseppe Nappi;

• Piazza della Libertà;

• Via Francesco De Sanctis;

• Via Giacomo Matteotti;

• Corso Vittorio Emanuele II;

• Viale Italia.

Sarà, in ogni caso, apposta la necessaria segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo e deviazione.