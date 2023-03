Giro d’Italia, cresce l’attesa: l’11 marzo ad Atripalda il “Trofeo senza fine”

Atripalda è in trepida attesa per il Giro d’Italia. Mercoledì 10 maggio, una tappa della carovana rosa, partirà dalla città del Sabato per arrivare a Salerno. Cresce l’attesa ed il Comune, in particolare il sindaco Paolo Spagnuolo e l’assessore allo Sport Antonio Guancia, si stanno dando molto da fare per organizzare “tappe” di avvicinamento alla kermesse.

E’ stato costituito un comitato, “Galante Colucci”, che ha stilato un cronoprogramma di tutto rispetto. Tanti eventi, tutti molto interessanti. Il programma delle iniziative in attesa della tappa del 10 maggio è ormai definito, manca giusto qualche altro piccolo dettaglio. Pronti, via, si parte sabato 11 marzo. Ad Atripalda arriverà il “Trofeo senza fine”, composto da una barra di rame bombata, piegata a spirale, che si eleva dalla base in cerchi sempre più ampi, sui quali sono incisi i nomi di tutti i vincitori. Il Trofeo premia il vincitore finale del Giro d’Italia dal 1999.

Il “colpaccio” è stato messo a segno grazie all’imprenditore Marco Miele. Ed infatti la coppa giungerà, la mattina dell’11 marzo, proprio presso la sede dell’azienda in via Appia. Qui, sarà messa in esposizione e, per evitare confusione, vi si potrà accedere su prenotazione. La “Miele” si trasformerà poi in un vero e proprio Museo. Saranno esposte, infatti, 20 maglie indossate dai ciclisti negli ultimi anni del Giro. Ed anche una decina di biciclette. Cimeli di gran pregio. Il pomeriggio dell’11 marzo, il trofeo si trasferirà in Comune.