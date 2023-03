Avellino inclusiva: giochi per i diversamente abili nella villa comunale di via Colombo

Giostre inclusive per i bambini ad Avellino, giochi per i diversamente abili nella villa comunale di via Colombo. L’ordine da palazzo di città è partito, a darne notizia lo stesso sindaco Gianluca Festa, il quale ha ribadito il concetto che, all’amministrazione del capoluogo irpino, stanno particolarmente a cuore le giostrine per i più piccoli nei parchi verdi della città.

Ed infatti, oltre l’intervento programmato in via Colombo, dopo le ripetute segnalazioni che giungevano da parco Manganelli, il Comune è intervenuto ed ha sistemato una delle due torrette dello scivolo del polmone verde di Largo Santo Spirito che era in disuso da un po’ di tempo. Ora i più piccoli potranno tornare a giocare e divertirsi.