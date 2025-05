Giro d’Italia ad Avellino, ecco le strade interessate dal passaggio della Carovana rosa

Ad Avellino arriva la Carovana rosa. La sesta tappa del Giro d’Italia, che da Potenza arriva a Napoli, attraverserà la nostra città nella giornata di giovedì 15 maggio 2025.

Le strade interessate dal passaggio dei ciclisti provenienti da via Appia ad Atripalda

via Fratelli Troncone, via Francesco Tedesco, via Francesco Tedesco, Corso Umberto I, via Giuseppe Nappi (unica strada che sarà percorsa contromano rispetto al senso di marcia carrabile), Piazza della Libertà, via Francesco De Sanctis via Giacomo Matteotti, Corso Vittorio Emanuele II e viale Italia. Saranno chiuse alla circolazione veicolare, dalle ore 12 e sino al termine dell’evento. Il passaggio dei ciclisti è previsto intorno alle ore 15.

Allo stesso modo, sulla base dell’ordinanza già diramata dal Comando della Polizia municipale di Avellino, le strade in oggetto saranno interessate dal divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta.