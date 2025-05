Assalto ai tifosi avellinesi nell’area di servizio: cinque misure cautelari

Cinque persone, tra i 37 e i 49 anni, sono state raggiunte da misure cautelari a Bari dopo l’aggressione e la rapina subita da alcuni tifosi dell’Avellino lo scorso 12 novembre sull’autostrada A14, in occasione di una trasferta calcistica.

Cinque ultras baresi sono stati destinatari di misure cautelari emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’operazione della Polizia di Stato, conclusa nella giornata di ieri, fa seguito agli scontri avvenuti lo scorso 12 novembre 2023 nell’area di servizio Murge Ovest, lungo l’autostrada A14.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Digos e della Squadra Tifoserie, il gruppo, composto da uomini tra i 37 e i 49 anni, avrebbe aggredito con mazze e cinghie alcuni giovani tifosi dell’Avellino diretti a Brindisi per assistere alla partita valida per il campionato di Serie C. I fatti si sono verificati intorno alle 15, quando alcune auto dei sostenitori dell’Asd Ideale Bari, di ritorno da San Severo, hanno circondato i veicoli degli avellinesi in sosta.

Gli aggressori, per la maggior parte con il volto coperto, avrebbero colpito violentemente gli avversari, inseguendoli fin dentro il negozio Eni della stazione di servizio. Durante l’assalto sarebbero stati sottratti sciarpe e vessilli della squadra campana.

Il provvedimento cautelare prevede gli arresti domiciliari per uno degli indagati, mentre per gli altri quattro è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno. L’indagine si trova ancora nella fase preliminare e la responsabilità degli accusati dovrà essere confermata in sede processuale.

La Questura di Bari sta valutando l’emissione di ulteriori provvedimenti amministrativi nei confronti dei protagonisti della vicenda.