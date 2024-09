Gioventù Nazionale Avellino, anche il movimento giovanile di Fratelli d’Italia presente alla due giorni

Si riporta la nota a firma di Nicola Antonio Raduazzo; Vicepresidente Provinciale GN Avellino, responsabile rapporti con la stampa per GN AVELLINO e AZIONE UNIVERSITARIA UNI-SA.

Si è conclusa in modo soddisfacente la conferenza programmatica regionale, tenutasi ad Avellino presso l’hotel De La Ville venerdì 13 e sabato 14.

Avellino è stata scelta ancora una volta per ospitare un’attività a declinazione regionale di Fratelli d’Italia; ciò indica che le aree interne sono centrali per il nostro Governo e per il coordinamento regionale del nostro partito.

Il risultato ottenuto è importante e degno di un’attenta analisi, con oltre 1200 accrediti Fratelli d’Italia continua ad essere il partito trainante del centrodestra in Irpinia ed in Campania. È proprio la prossima sfida regionale a richiedere la nostra massima attenzione e forza.

“Siamo consapevoli che il cambiamento è possibile necessario per una regione che ha enormi potenzialità ma è stata portata dalla sinistra e dal Governatore De Luca” – così sostiene il Direttivo Provinciale di GN Avellino.

L’evento è stato impreziosito dagli interventi del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, che ha sottolineato il lavoro del Governo in due anni e gli impegni mantenuti verso la nostra regione; del Ministro della salute Orazio Schillaci, il quale ha sottolineato il pessimo stato in cui versa la sanità campana e soprattutto – dato sconcertante – quanti campani tutelano la propria salute fuori dal territorio regionale.

Abbiamo ascoltato ogni intervento con la massima attenzione, ringraziamo principalmente il Viceministro Edmondo Cirielli per l’ottimo lavoro che sta conducendo e per come è da sempre un valido sostegno per la nostra comunità.

Un plauso ai vertici provinciali, in primis la Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino Ines Fruncillo per l’impeccabile organizzazione e riuscita dell’evento.

“L’Italia è cambiata, ora tocca alla Campania”.