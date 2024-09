Centro Autismo, la mozione presentata in aula dall’ opposizione : comodato d’uso all’ASL

AVELLINO- Una richiesta di convocazione del Consiglio comunale con all’ordine del giorno una “Mozione sulla destinazione del Centro per l’autismo”. Quella formalizzata dal gruppo di opposizione in aula pochi minuti fa. Nel testo si evidenzia che, alla luce del fatto e premesso che:

“il comune di Avellino ha realizzato ed è proprietario del Centro per l’autismo, sito in località Valle; considerato che: le famiglie delle persone autistiche, da molto tempo, richiedono una adeguata assistenza per i loro cari nella città di Avellino, anche al fine di evitare il notevole disagio causato dagli spostamenti necessari per le cure;

ritenuto opportuno che: i familiari possano concorrere all’indirizzo per l’assistenza dei soggetti autistici, attraverso forme di partecipazione consultiva”. Infine: “evidenziato che: l’Azienda Sanitaria Locale, per legge e per competenza, è l’unico soggetto pubblico in grado di garantire la massima assistenza per tale patologia; considerato che: l’ ASL deve organizzare ed impegnare la sua struttura ed il proprio personale, altamente qualificato, per affrontare la complessa problematica della cura dell’autismo;

per tutto quanto in premessa:

il Consiglio comunale impegna la Giunta e l’amministrazione a concedere in comodato d’uso gratuito il Centro per l’autismo all’ASL di Avellino ed a predisporre tutti gli atti finalizzati alla gestione pubblica della struttura”.