“Giovanni Palatucci e le Foibe 80 anni dopo”: convegno ad Avellino

Il 10 Febbraio 1945 morì Giovanni Palatucci ed è anche il giorno del ricordo delle foibe. L’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia” ricorderà questi importanti momenti alla sala blu del carcere borbonico di Avellino, sabato 8 Febbraio alle ore 16:00. Vi saranno importanti relatori e scrittori che hanno contribuito a non dimenticare gli eccidi avvenuti e a far si che certi eventi non si ripetano.

Il convegno cade anche nel ricordo di Gianluca Fatale, un ragazzo di Montella prematuramente scomparso proprio il 10 Febbraio come Giovanni Palatucci, un personaggio della storia che ha sempre ammirato. La storia non si cancella nè si dimentica, va ricordata sempre.