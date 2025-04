Giovanni Esposito si dimette dalla Misericordia di Avellino: “Termina qui da persona con disabilità la mia esperienza”

Si chiude oggi con tanto di lettera, controfirmata per ricevuta dal Presidente Massimo

Dente, per Giovanni Esposito l’esperienza di volontario e confratello della Misericordia di

Avellino.

“Motivazioni del tutto personali sono quelle che mi hanno portato a presentare le dimissioni

dalla Misericordia di Avellino, esco soprattutto per tentare di rasserenare la mia vita da

malesseri che sono scaturiti in me in questi ultimi mesi. Ringrazio infine il Presidente

Dente e quei pochi o tanti che in me hanno sempre creduto, mi hanno difeso e mi hanno

sempre sostenuto, allo stesso tempo ringrazio chi è andato in direzione opposta, non tutti

la pensano allo stesso modo è chiaro anche questo, chiedo anche scusa per i miei difetti e

per i miei errori.

Mai potrò dimenticare una breve ma che era per me importante e vitale parentesi sotto il

profilo privato di fine estate che avrebbe potuto migliorare la mia vita e serenità, parentesi

che ha lasciato un segno indelebile di tristezza, dolore e amarezza che ogni giorno

rifiorisce nella mia vita e nella mia mente, chi sa può benissimo comprendere a cosa mi

riferisco.

Non credo in futuro e almeno per il momento di riprendere nuovamente la strada della

Misericordia ma sicuramente è un’esperienza quella che termina che mi ha fatto capire e

comprendere oltre ad insegnarmi tante cose, in questo arco di tempo non sono mai

riuscito per mia volontà o incapacità a comprendere in cosa potessi realmente

impegnarmi.

Da questo momento, in conclusione, l’unico obiettivo e intento che porterò avanti sarà

quello di continuare a contribuire alla crescita della Realtà delle Disabilità che mi onoro

con passione e dignità di rappresentare in ambito regionale, circondato da persone

meravigliose che ho scelto e che mi hanno scelto come loro rappresentante rispetto anche

le loro problematiche e bisogni”.