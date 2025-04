Consiglio Giudiziario, ad Avellino Magistratura Indipendente sorpassa Unicost

AVELLINO- Ventidue voti nel settore giudicante su trentanove votanti e diciassette voti nel settore requirente su trentanove votanti. Magistratura Indipendente prevale anche nel seggio di Avellino in entrambi i seggi delle elezioni per il Consiglio Giudiziario che si sono svolte domenica e lunedì in tutto il Distretto. Più del doppio dei voti nel settore giudicante rispetto ad Unicost, che ha ottenuto dieci voti e tre voti in più di Unicost nel settore requirente, dove Unicost ha ottenuto 17 voti. Il più votato nel settore giudicante è stato il magistrato in servizio presso il Tribunale di Avellino Gennaro Lezzi insieme ad un altro magistrato che è stato in servizio nel Tribunale del capoluogo fino a pochi mesi fa, il giudice Francesco Paolo Feo. Entrambi in lista con Magistratura Indipendente. Quattro i voti per Area Democratica per la Magistratura, i consensi per il giudice Stefania Amodeo. Tre, sempre nel settore giudicante per Magistatura Democratica. Unicost regge nel settore requirente, in lista anche l’ ex pm in servizio ad Avellino Raffaele Tufano.

Come avvenuto per l’elezione del Direttivo dell’Associazione Nazionale Magistrati dunque Magistatura Indipendente ha ottenuto maggiore numero di consensi anche nel seggio di Avellino, presieduto dai magistrati Sossio Pellecchia e Monica d’Agostino. Ora si attende la costituzione del Consiglio Giudiziario uscita dalla due giorni di consultazione.