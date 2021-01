Attualità “Giovani in Comune”, ecco i Forum irpini vincitori 9 Gennaio 2021

“Giovani in Comune”, ecco i Forum irpini vincitori. Sono state pubblicate dalla Regione Campania le graduatorie ufficiali del bando, esclusivamente dedicato ai forum dei giovani comunali, “Giovani in Comune – seconda finestra”; un avviso di finanziamento alle attività delle giovani generazioni, frutto della l.r. 26/2016, che si pone come unicum a livello europeo.

Tra i 29 Forum giovanili vincitori 11 sono i Comuni della provincia di Avellino: in media 15mila euro a progetto ai forum di Altavilla Irpina Santa Paolina, Sant’Angelo dei Lombardi, Montoro, Serino, Andretta, Sant’Andrea di Conza, Ariano Irpino, Salza Irpina, Conza della Campania e Teora. Mentre sono risultati ammessi con riserva i forum di Bagnoli Irpino e Zungoli. Un risultato eccellente che si pone in continuità con gli esiti della prima finestra che videro già diversi progetti finanziati.

“Con la mia presidenza si è aperta una nuova fase per le politiche giovani in Regione Campania – ha dichiarato il presidente del Forum Regionale dei Giovani Giuseppe Caruso –Sono soddisfatto dei risultati raggiunti; dopo anni in cui le politiche giovanili, forum dei giovani compresi, erano state bistrattate finalmente ritornano al centro dell’agenda politica, a tal riguardo è doveroso da parte mia ringraziare l’assessore Regionale con delega alle politiche giovanili Lucia Fortini ed il Presidente Vincenzo De Luca per aver sempre dimostrato attenzione alle nostre istanze ed in generale per la priorità data alle giovani generazioni. Nello specifico un ringraziamento per aver creduto nella nostra visione di finanziare direttamente le attività dei territori per il tramite dei forum e quindi dei comuni.

In questi anni abbiamo toccato diverse tematiche – afferma Caruso – ma una attenzione particolare l’abbiamo offerta per un sostegno concreto al tema del lavoro, della partecipazione giovanile nonché delle complessità e prospettive delle aree interne. “Giovani in Comune” è stata la prima misura davvero vicina al mondo dei Forum e speriamo possa diventare un appuntamento fisso per dare l’opportunità a tutto il comparto delle politiche giovanili di poter crescere e far sviluppare i nostri territori.”

Si tratta dell’ultimo risultato della presidenza regionale affidata all’irpino Giuseppe Caruso: il prossimo 13 gennaio, infatti, il giovane di Caposele terrà la relazione conclusiva sulle attività del periodo 2016/2020, alle ore 11,30 presso la sala “Caduti di Nassiriya”, sita al 21° piano della sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro direzionale isola F/13 di Napoli. Parteciperanno il Presidente del Forum Regionale dei Giovani, Giuseppe Caruso, i componenti dell’organismo regionale, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e l’Assessore Regionale alle politiche giovanili, Lucia Fortini.