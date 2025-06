I giovani imprenditori di Confindustria a caccia di talenti

Giovedì 26 giugno alle ore 15.30, presso Villa Raiano a San Michele di Serino, si svolgerà la prima tappa preselettiva del “Road to Capri”, parte del progetto “Talentis GI Startup Program” promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria. L’iniziativa, di respiro nazionale, punta a rafforzare l’ecosistema dell’innovazione italiano attraverso tappe selettive in diverse regioni, con l’obiettivo di individuare le startup più promettenti del Paese.

Alla tappa irpina hanno risposto numerose realtà innovative da tutta Italia. Dopo un’attenta valutazione, ne sono state selezionate cinque, che avranno l’opportunità di presentare i propri progetti davanti a una giuria di esperti. Il contesto non è solo competitivo ma rappresenta un momento di incontro tra idee, capitale umano e investitori.

I saluti istituzionali dell’evento sono affidati a Mattia Pilosu, Presidente dei Giovani Imprenditori del Sud Italia ed a Rizieri Buonopane Presidente della Provincia, mentre ad Antonio Bruno, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Avellino, è affidato il compito di condurre e moderare i lavori della giornata.

Le startup selezionate si confronteranno con una giuria composta da figure di primo piano del panorama imprenditoriale e accademico: Francesco Basile, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Campania, Angelo Cicchetti, European and Italian Patent and Design Attorney dello Studio Torta, partner tecnico del progetto Talentis. Mariangela Contursi, rappresentante di SPICI, InnovUp e Fabbrica Italiana dell’Innovazione, Antonio Domenico Ialeggio, CEO di SEI Sannio, Monica Esposito, direttrice della rivista Quale Impresa, Alessandro Papoff, Investment Manager di Vertis; Giorgio Ventre, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Napoli “Federico II”, e Pietro Vitiello, CEO di Logcenter.

Al termine delle presentazioni, si passerà alla proclamazione dei vincitori. Le conclusioni saranno affidate a Gianluca Costanzo, Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, ed a Francesco Basile, che chiuderà i lavori con un intervento dedicato al ruolo dell’innovazione come leva strategica per lo sviluppo del sistema produttivo del Mezzogiorno.

Il progetto Talentis conta sul sostegno e la collaborazione di partner di alto profilo: Studio Torta, uno dei principali studi europei in proprietà industriale, affianca il programma come partner tecnico, mentre RetImpresa, agenzia confederale specializzata in reti d’impresa, è partner istituzionale dell’iniziativa.