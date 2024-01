Giorno della Memoria, cerimonia in Prefettura ad Avellino

Per commemorare il Giorno della Memoria, si terrà una cerimonia presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Governo il prossimo venerdì 26 gennaio alle ore 10.30. L’evento sarà presenziato dalle Autorità locali e arricchito dal contributo storiografico dell’Archivio di Stato di Avellino. Gli studenti del territorio parteciperanno attivamente per stimolare una riflessione sulla valenza della memoria come strumento per costruire le coscienze attraverso la conoscenza degli eventi passati, contribuendo così alla difesa sempre vigile dei valori fondamentali della nostra democrazia.

Durante la cerimonia, il Prefetto Paola Spena consegnerà, insieme ai Sindaci dei Comuni interessati, 14 Medaglie d’Onore. Queste onorificenze ufficiali sono conferite con Decreto del Presidente della Repubblica e mirano a celebrare la memoria dei cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti.

Le medaglie destinate al territorio irpino saranno ritirate dai familiari degli insigniti e sono conferite alla memoria di: Adolfo BASSO, Carmine CALIANO, Armando CAPONE, Lazzaro CLEMENTE, Pellegrino COPPOLA, Nicola DE MAIO, Antonio FIORE, Vincenzo GRECO, Gelsomino MONTEVERDE, Domenico PARADISO, Armando ROMANO, Giacomo Giuseppe TORRETTA, Antonio TROISI, Sabino VENEZIA.