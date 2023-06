A giorni l’Imbriani va giù, ecco il valzer dei trasferimenti. Cominceranno a breve e riguarderanno gli istituti “Oscar D’Agostino”, “Publio Virgilio Marone” e “Paolo Emilio Imbriani” di Avellino.

Il cronoprogramma è il seguente:

– le classi dell’Itg “Oscar D’Agostino”, unitamente ai laboratori di competenza, verranno allocati presso un’ala dell’Istituto “Alfredo Amatucci”, avviando le attività di trasloco dal 19 giugno e fino al 23 giugno (l’Itg avrà un ingresso dedicato in via Masucci);

– le classi del Liceo “Publio Virgilio Marone”, attualmente ubicate alla via Morelli e Silvati n.9, andranno presso il terzo blocco dell’edificio scolastico di proprietà provinciale ubicato via Tuoro Cappuccini, avviando le attività di trasloco dal 26 giugno e fino al 7 luglio (disponibili 21 aule e 2 laboratori, oltre ai servizi);

– tutte le classi del liceo statale “Paolo Emilio Imbriani”, attualmente ubicate alla via Pescatori n. 155, saranno trasferite presso l’edificio scolastico alla via Morelli e Silvati n. 9, avviando le attività di trasloco dal 10 luglio e fino al 28 luglio (disponibili 60 aule, oltre a uffici e laboratori).

La Provincia di Avellino ha da tempo avviato un piano di riorganizzazione delle sedi scolastiche nella città ispirato al principio di adeguatezza ed economicità evitando, per quanto possibile, la condivisione di più scuole nello stesso immobile.