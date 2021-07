Provincia “Giorni belli, giorni brutti”: si presenta il libro di Giovanni Sarubbi 12 Luglio 2021

“Giorni belli, giorni brutti”: si presenta il libro di Giovanni Sarubbi. Si tratta di poesie d’amore e di varia umanità. Sarà presentato il 15 luglio alle ore 18:30 a Monteforte Irpino in via Portella di sopra, nella piazzetta antistante la chiesa di San Martino. Il libro è una raccolta di poesie che Giovanni ha scritto nel corso di 40 anni in luoghi e circostanze diverse. Un modo per estraniarsi, far confluire i pensieri nel cuore e nella testa e trasportarli in versi, scaturiti da notizie di cronache, vicende personali, dall’osservazione della natura e che grazie alla spinta di sua moglie Lucia hanno preso forma in questa raccolta. Sfortunatamente Giovanni non ha potuto avere il piacere di vederne la pubblicazione, in quanto le copie son giunte a casa poco dopo la sua improvvisa scomparsa.

La presentazione di questo libro sarà anche un‘occasione per poter ricordare Giovanni attraverso i suoi versi e i ricordi di alcuni degli amici più cari: Costantino Giordano sindaco di Monteforte Irpino, Mimmo Limongiello, la dott.ssa in Studi Islamici e formatrice Rosanna Sirignano , l’Ing. Michele Zarrella, il Presidente provinciale delle Acli di Avellino Alfredo Cucciniello, che sarà anche moderatore.