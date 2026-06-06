Giornata Nazionale dello Sport, domani l’appuntamento al Campo Coni di Avellino

Domenica 7 giugno il Campo Coni di Avellino ospiterà la Giornata Nazionale dello Sport, appuntamento promosso per avvicinare bambini, famiglie e cittadini alla pratica sportiva in un clima di partecipazione e inclusione. Nel corso della mattinata saranno proposte numerose attività, con un programma ricco di discipline presentate in forma ludica, accessibile e aperta a tutti.

Accanto alle iniziative guidate, i partecipanti avranno la possibilità di organizzarsi liberamente e cimentarsi in diversi sport, trasformando l’area in uno spazio dinamico dedicato al movimento, alla socialità e al benessere.

Un’occasione per vivere lo sport come strumento di crescita, incontro e condivisione, nel segno dei valori che da sempre caratterizzano la manifestazione.