Giornata nazionale della donazione: lo Sportello Amico Trapianti aperto anche nel pomeriggio

Offrire un’opportunità di vita a chi è in attesa di trapianto: scegliere di diventare donatore d’organi e tessuti è un gesto di grande altruismo e solidarietà. Per promuovere la cultura della donazione, l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, in vista della Giornata nazionale della donazione, che si celebra domenica 24 aprile, manterrà aperto lo Sportello Amico trapianti fino alle 16,30 di oggi.

L’obiettivo è fornire orientamento, accompagnamento e informazioni ai cittadini, ai potenziali donatori, ai donatori stessi e ai pazienti in attesa di trapianto. Presso lo Sportello (ubicato alla Città ospedaliera, piano terra, settore arancione, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico nell’area Cup-Ticket), sarà possibile anche sottoscrivere la dichiarazione di volontà alla donazione.