Giornata nazionale cure della persona assistita: la Città Ospedaliera si illumina di arancione

La Città ospedaliera si illumina di arancione. Anche quest’anno l’Azienda Moscati di Avellino aderisce alla Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2019 con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e l’impegno globale sul tema della sicurezza dei pazienti.

La Giornata 2022, che si celebra domani, sabato 17 settembre, è dedicata alla sicurezza della terapia farmacologica: le procedure terapeutiche non corrette rappresentano, infatti, una delle più frequenti cause di lesioni e danni ai pazienti. La pandemia da Covid-19 ha, inoltre, aggravato la fragilità di molti sistemi sanitari, mettendo ancora più in evidenza i potenziali rischi associati agli eventi avversi correlati a pratiche non adeguatamente controllate nell’utilizzo dei farmaci.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto che possono avere gli errori terapeutici e sull’importanza del coinvolgimento attivo e consapevole di pazienti, familiari e caregiver nei percorsi di cura, la facciata principale della Città ospedaliera, domani sera, sarà illuminata di arancione, il colore individuato per rappresentare simbolicamente la Giornata per la sicurezza.