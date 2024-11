Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative di Inps Avellino

In occasione della ricorrenza della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” che si celebra il 25 Novembre di ogni anno, la Sede Provinciale Inps di Avellino metterà in campo significative iniziative atte a promuovere la giusta e dovuta attenzione a sostegno delle vittime di violenza e di stalking, in linea a quanto previsto dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che L’INPS ha ottenuto in data 3 luglio 2024, la Certificazione della parità di genere emessa dall’apposito Comitato che attesta la conformità alla Prassi UNI/PDR 125/2022, a testimonianza dell’impegno profuso nel dare concreta ed effettiva attuazione ai principi in materia nello svolgimento delle attività istituzionali. Infatti, l’Istituto è da tempo impegnato nella tutela attiva dei propri dipendenti, attraverso un complesso di misure ed iniziative volte a facilitare la conciliazione dei tempi vita-lavoro, la genitorialità e la cura, l’equità di trattamento tra i generi e la prevenzione di ogni forma di abuso fisico, verbale, digitale sui luoghi di lavoro.

Pertanto, in linea con quanto affermato e riconosciuto, nella giornata di lunedì 25 Novembre 2024, sarà prevista l’apertura di uno “Sportello rosa” presso i locali dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presidiato da un funzionario dell’Istituto che fornirà tutte le informazioni dedicate al contenuto della “Guida in 8 passi per le donne vittime di violenza di genere “.

Questa Guida ha l’obiettivo di far conoscere quali tutele e servizi l’INPS può offrire alle donne vittime di stalking, violenza e altri abusi. Si rivolge a tutte le donne inserite o meno nel mercato del lavoro, sposate o libere, con figli o senza, che abbiano già denunciato o meno al numero verde 1522 questi atti per essere poste sotto la tutela dei Centri Antiviolenza.

Inoltre, nella giornata del 25 novembre 2024, la Sede Provinciale Inps di Avellino, nelle persone del Direttore Provinciale Inps di Avellino, dott. Pierluigi Violante e del Responsabile URP della Sede Provinciale Inps di Avellino, dott. Gerardo Cipolletta, sarà presente alla rappresentazione teatrale “ Fuori c’è il sole” organizzata dalla Demetra Società Cooperativa Sociale, presso l’Ex Cine Teatro Eliseo nostro partner nel Progetto INPSXTUTTI.

Le iniziative termineranno in serata con l’illuminazione con luci rosse della Sede Provinciale Inps di Viale Italia Avellino.