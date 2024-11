Avellino Basket – HDL Nardò: match in programma per domani

Terza domenica consecutiva in casa per la formazione dell’Avellino Basket, che alle 18.00 affronterà l’HDL Nardò Basket ad arbitrare il match Marco Attard, Calogero Cappello, Lorenzo Lupelli. I biancoverdi sono reduci dalla trasferta romagnola sul campo della capolista Rimini, una gara in cui hanno ben figurato strappando i complimenti, mentre Nardò dopo aver perso a Piacenza e Verona è reduce dallo stop casalingo contro Torino.

L’HDL Nardò ha iniziato il suo campionato con una vittoria nelle prime cinque partite, ma poi sono arrivati tre sussulti consecutivi: prima il successo sulla Fortitudo Bologna, poi la vittoria su Brindisi e dunque il successo su Rieti. Gare che hanno rasserenato l’ambiente, riportato entusiasmo e reso i pugliesi una mina vagante. Alla guida dei salentini c’è coach Luca Dalmonte, il tecnico imolese soprattutto ad Avellino non ha bisogno di presentazioni. Ha dato alla squadra la sua impronta ed in campo si nota.

I giocatori più rappresentativi sono i due americani Avery Woodson e Wayne Stewart jr, ma un grande contributo lo da Antonio Iannuzzi. Il lungo di Cesinali è uno dei punti di forza della squadra di coach Dalmonte, team dalle rotazioni ridotte, ma ben amalgamato in cui il lungo irpino è uno dei punti di forza. Altro giocatore di assoluto livello è Aristide Mouaha. Cresciuto nella Stella Azzurra ed è uno degli elementi in crescita.

Avellino Basket e Nardò si sono affrontate già nel corso di questa estate a Sansepolcro, una gara vinta agevolmente dagli irpini, ma il precampionato, si sa, è totalmente diverso da quello che è il campionato. Ci si aspetta una partita molto combattuta, in cui tutti i componenti dell’Avellino Basket dovranno dare il proprio contributo.

I NUMERI

Nardò realizza 75.0 punti di media, il 54.0% da due, il 36.0% da tre punti ed il 69.0% dalla lunetta. 33.5 i rimbalzi totali per gara. Il miglior realizzatore è Woodson con 18.5 punti di media, seguito da Stewart con 14.1 e Mouaha con 12.7. Il quarto marcatore è l’irpino Antonio Iannuzzi con 12.4 punti di media. Avellino Basket risponde con 75.2 punti di media, i biancoverdi devono migliorare nel tiro dalla lunga distanza, in campionato si ha il 28.0%, ma si è reduci dal 3/18 di Rimini.

DIRETTA STREAMING

Il match sarà visibile su LNP Pass per tutti gli abbonati dalle 18.00

Avellino Basket: Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortlini, Nikolic Perfigli, Chinellato

All.: Alessandro Crotti

HDL NARDO’ BASKET

Woodson, Ebeling, Nikolic, Iannuzzi, Donadio, Mouaha, Stewart, Rapetti, Thioune, Zugno

All: Luca Dalmonte