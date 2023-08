Giornata della prevenzione, 260 prestazioni sanitarie in una mattina

Grande successo ad Ariano Irpino per la giornata di prevenzione “Pensiamo alla Salute” promossa dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Ariano Irpino e dall’Asl di Avellino, in collaborazione con il Comune del Tricolle.

Effettuate 260 prestazioni sanitarie tra visite mediche ed esami strumentali: visite cardiologiche, epatologiche, reumatologiche, diabetologiche, endocrinologiche, consulenze psicoterapeutiche e nutrizionali, screening della mammella e della cervice uterina.

Numerosi cittadini hanno potuto accedere a prestazioni specialistiche di alto profilo grazie alla sinergia tra la Croce Rossa, che ha curato l’organizzazione delle evento con Barbara Trancucci e Marilu’ Sorrentino, e l’Asl, che ha dato un contributo fondamentale mettendo a disposizione i mezzi, di cui 2 Camper per gli screening oncologici, e grazie all’adesione dei propri medici specialisti del’ospedale e al personale sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale.

Per l’occasione il vice presidente della Croce Rossa di Ariano Irpino, Maurizio Monaco, ha voluto omaggiare il direttore generale dell’Asl di Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante, con una targa di ringraziamento per l’impegno profuso “All’uomo, al medico che attraverso la sua opera vede il valore della vita di ogni persona”, e una targa in occasione della giornata di prevenzione che si è tenuta a Villanova del Battista “Gli occhi del cuore Gennaro Bellizzi – Memorial Gino Baviello e Santo Silano”.

In occasione dell’evento la Croce Rossa Italiana ha consegnato anche 13 attestati di merito ai medici e specialisti impegnati nella giornata di prevenzione per l’impegno profuso a tutela della salute dei cittadini.