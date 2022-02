Giochi di slot: Come iniziare a giocare?

Più della metà del contenuto dei siti di casinò su internet è dedicato alle slot machine. Di fronte a una varietà di icone sulla pagina principale dell’istituzione, che conta circa 6-7 mila diversi giochi di slot, è difficile capire da dove iniziare. Ma non si dovrebbe correre al primo pokie che si incontra, perché una decisione rapida può rovinare la vostra impressione del gioco d’azzardo in generale.

Spesso le opinioni dei nuovi giocatori si formano sulla base della loro prima esperienza negativa. Un cliente può scegliere una macchina complessa per i suoi primi passi nel mondo del gioco d’azzardo, abbassare il suo deposito lì, e poi parlare dell’ingiustizia del casinò. Ma questa conclusione non è del tutto corretta. Affinché i giochi di slot online portino piacere, è necessario un po’ di conoscenza, pratica e buon senso. Offriamo alcuni consigli utili per coloro che si avvicinano per la prima volta al passatempo delle pokies online.

Ciò che è gratis è un buon punto di partenza

Per cominciare, un giocatore ha bisogno di capire se gli piacerà o meno questo tipo di svago come i pokies. Se un casinò offre la prova dei giochi in una modalità gratuita, non ignorare tale promo. Non hai nemmeno bisogno di finanziare il tuo conto per ottenere qualche giro gratis in un programma virtuale. Manterrete i vostri soldi, e capirete immediatamente il principio generale del funzionamento delle slot machine. A questo punto, un punter diventa familiare con i concetti di linee di pagamento, simboli wild, segni scatter, ecc. Con la pratica, puoi giocare per soldi in un’altra slot o continuare a cercare il successo nella stessa. Ma ora avrai una certa conoscenza.

Scegliere la difficoltà del gioco

Nella descrizione della slot, puoi capire a quale tipo appartiene. Puoi anche cercare gli screenshot del gioco, che mostreranno l’interfaccia. Ci sono slot classiche a 3 rulli, video slot a 5 rulli, e più sofisticate a 6-7 file con giochi e giri aggiuntivi.

Perché non provare i classici per la prima volta? La frequenza di vincita nelle slot a 3 rulli è bassa, ma ottenere 3 simboli in fila è abbastanza eccitante. Tuttavia, non dovresti tentare la fortuna per una grande vincita troppo a lungo, perché potresti anche spendere molto.

Le video slot offrono più opportunità di ottenere una combinazione vincente. Le istruzioni del programma indicano tutte le linee che portano premi, così come i simboli che aumentano le tue vincite. I giochi di slot possono avere da 9 a 100 mila linee di pagamento! Più alto è il numero, più è probabile che qualche linea cada in ogni giro.

Non dovresti, tuttavia, iniziare immediatamente a giocare a slot complesse al tuo primo gioco. L’abbondanza di regole e il carico di lavoro dello schermo possono confondere un principiante.

Slot con i tuoi personaggi preferiti

Spesso i giocatori frequentano le pokie che offrono immagini con i loro personaggi preferiti. Per esempio, hai appena finito di guardare una serie, quando trovi un programma con gli eroi della TV. Il desiderio di assistere a come le persone della storia si reincarnano in un altro scenario spinge i giocatori ad atti avventati. Allo stesso tempo, tali slot possono avere dimensioni minime di puntata irragionevolmente alte o un numero limitato di linee di pagamento. Ma chi ha detto che ti piace questo divertimento a causa del denaro? In generale, la scelta spetta sempre al giocatore. Per alcuni, è il design colorato del gioco che porta impressioni piacevoli, e non tanto l’opportunità di guadagnare denaro.

Vale la pena inseguire il jackpot progressivo?

La prospettiva di passare alla storia come un principiante che gioca un giorno e guadagna un milione di dollari è eccitante se non si pensa razionalmente. Lo stesso milione di utenti partecipa al jackpot progressivo. Pertanto, valutate le vostre possibilità in modo ragionevole. Di solito, solo uno scommettitore che piazza una puntata di un certo importo può diventare un partecipante al sorteggio. Forse, è meglio spendere questi soldi nel video poker regolare, almeno in questo modo potrete aumentare le vostre possibilità di recupero.