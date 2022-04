“Gioca allo sport. Cambia il mondo”: open day al PalaSport di Grottolella

Porte aperte al karate in provincia di Avellino, dove fa tappa il progetto del Centro Nazionale Libertas “Gioca allo sport. Cambia il mondo”. Appuntamento sabato 9 aprile dalle ore 16:00 al PalaSport di Grottolella.

Un open-day che consisterà in una vera e propria maratona di karate grazie alla “Capolupo Karate”. Oltre alle esibizioni, sarà prevista un’area dedicata a chiunque vorrà provare questo sport, senza distinguo di età.

Presenti i maestri Aldo Capolupo, presidente provinciale della Libertas, Vincenzo Lamberti, responsabile campano Libertas karate e Angelo De Luca, referente irpino della Libertas per quanto riguarda la disciplina del karate.

“Ringrazio in primis il sindaco Antonio Spiniello per averci concesso la struttura – commenta il presidente provinciale Capolupo -. Un ringraziamento va anche al consigliere nazionale Libertas Carmine Adinolfi e al presidente regionale dell’associazione Antonio Adinolfi.

Come Libertas puntiamo a far conoscere la nostra associazione in tutta la provincia di Avellino non solo per il karate ma anche per le altre discipline sportive. La nostra sede di Capriglia Irpinia, in via Niperto 12, è sempre aperta a chi si vuole affiliare.

Un ringraziamento, infine, va anche alla mia famiglia, in particolare ai miei cugini Imma e Domenico Capolupo e Giuseppe Magliacane, che mi spingono a portare avanti questo progetto nonostante le tante difficoltà dell’ultimo periodo”.