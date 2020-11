Attualità “Giletti ha detto la verità, a Salerno reparti Covid in situazioni scioccanti”. Parla l’avv. Sarno 24 Novembre 2020

Si riporta la nota del presidente emerito della Camera penale di Salerno e candidato sindaco della città di Salerno, avv. Michele Sarno.

Quanto emerso dalle ultime puntate di Non è l’Arena, condotto dal dr. Massimo Giletti – a cui peraltro va la mia completa solidarietà per le accuse rivoltegli dal governatore De Luca – e in special modo nell’ultima, andata in onda la scorsa domenica, non solo corrisponde a verità, ma fotografa una situazione che qui in Campania è ormai al collasso.

Qui nella città di Salerno i reparti Covid degli ospedali Ruggi d’Aragona e del Covid Hospital al “Da Procida” di Salerno versano in una situazione a dir poco scioccante ed io, che anche per questo motivo ho deciso di candidarmi a sindaco della città alle prossime elezioni amministrative di primavera, ho contezza che i dati e il malcostume raccontati da Giletti sono la assoluta verità.

Ho infermieri e medici che mi hanno raccontato e testimoniato l’inferno che sono costretti a vivere e vedere con i propri occhi tutti i giorni da due mesi a questa parte.