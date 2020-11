Avellino, l’annuncio del sindaco: “Scuole chiuse in questa settimana”

Alpi – “Ho deciso di sospendere le lezioni in presenza anche per la scuola dell’infanzia e per le prime elementari”.

Ad affermarlo, in diretta sulla sua pagina facebook, Gianluca Festa. Il sindaco di Avellino, dunque, come tanti colleghi irpini, non si allinea a quanto stabilito dalla Regione Campania che consente, invece, da domani, di riprendere le lezioni in presenza per asili e prime elementari.

“Questo – aggiunge – per valutare l’andamento del contagio in questa settimana”. Nidi e ludoteche, invece, rimangono aperti.

QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA FIRMATA DAL PRIMO CITTADINO DI AVELLINO.