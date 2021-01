Ghiaccio Irpinia, incidente fra due auto e un autoarticolato

Incidente fra due auto e un autoarticolato lungo l’Appia, nel territorio di Campizze di Rotondi (Avellino). L’impatto ha causato diversi danni alle macchine, una Focus e una Panda. Per fortuna i conducenti sono stati tutti medicati sul posto e non hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale.

Non il primo incidente che, negli ultimi giorni, è avvenuto in quella zona, resa particolarmente pericolosa dal ghiaccio che si è formato con l’abbassarsi delle temperature.

Solo due giorni fa, sempre in località Campizze di Rotondi (Avellino) in Valle Caudina, un 37enne era rimasto lievemente ferito in un incidente fra una Jeep e una Mercedes.