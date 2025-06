Gesualdo si accende di emozioni: il 21 giugno arriva “La Notte Romantica”

Sabato 21 giugno, il suggestivo borgo di Gesualdo (AV) sarà protagonista de La Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia, l’atteso appuntamento nazionale dedicato ai sentimenti, alla bellezza e alla condivisione. Un’intera serata pensata per celebrare l’amore in tutte le sue forme, tra arte, musica, cultura ed enogastronomia.

L’evento, promosso e organizzato dal Comune di Gesualdo, si svolgerà nel cuore del centro storico, trasformato per l’occasione in un percorso emozionale tra luci soffuse, atmosfere d’altri tempi e sapori unici.

Il programma prenderà il via alle 18.30 da Piazza Neviera, dove l’accoglienza musicale darà il benvenuto a cittadini e visitatori. Ad attendere il pubblico, anche stand gastronomici con specialità locali ispirate al tema romantico, tra cui il dolce esclusivo della serata: il “Pensiero d’Amore”.

Tra gli eventi principali: Raduno del Vespa Club, percorso floreale verso il Castello, spettacoli di danza e musica nelle sale storiche, cinema sotto le stelle, mostre d’arte, visite guidate e osservazioni astronomiche

Grande attesa per il momento più simbolico della manifestazione: a mezzanotte, ai piedi del Castello, tutto il borgo si unirà in un gesto collettivo di amore e condivisione, seguito da un DJ set finale per concludere la serata in allegria.

Per informazioni pratiche, aree parcheggio e programma completo, si consiglia di consultare i canali ufficiali.

Un’occasione unica per vivere una notte fuori dal tempo, nella magia di uno dei borghi più affascinanti.