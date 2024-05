Genovese firma l’accordo di Legambiente e lancia un patto per il Centro di Valle

Il primo impegno del nuovo sindaco di Avellino, qualunque ella o egli sia, sarà l’apertura del Centro per l’Autismo di Valle. Rino Genovese lancia il patto tra gentildonne e gentiluomini in occasione dell’inaugurazione del suo comitato elettorale di Piazza Libertà. Un taglio del nastro lampo, anche perché la gara d’andata dei Playoff per la promozione in Serie B tra Catania e Avellino incombe. E allora tutti a tifare i biancoverdi nella sede elettorale del giornalista di Rai3. “Anche questa è Avellino, è tifo, è passione” afferma Genovese.

Prima ancora il candidato sindaco del Patto Civico aveva sottoscritto il vademecum di Legambiente. “Se sarò io a guidare la prossima amministrazione comunale di Avellino metterò in pratica i punti del programma Traccia di Legambiente, riguardanti la transizione ecologica e il rispetto dell’ambiente” aveva affermato Genovese incontrando i riferimenti locali dell’associazione ambientalista. Prima di sui avevano sottoscritto i punti del documento Antonio Gengaro e Modestino Iandoli, rispettivamente candidati a sindaco per il fronte progressista e per Fratelli d’Italia. Ecco i punti sottoscritti: l’istituzione della consulta ambientale, una struttura permanente per monitorare e proporre politiche ambientali efficaci; l’approvazione di un regolamento sulle caldaie; la redazione di un Pucs, piano urbanistico comunale sostenibile; la previsione di un piano di raccolta differenziata con premialità; la coprogettazione dei parchi pubblici comunali e del Parco del Fenestrelle; la nomina di un gender city manager; l’approvazione di un regolamento per una città plastic free; la redazione di un Pums, piano urbano della mobilità sostenibile; la definizione di un piano di raccolta di sfalci e potature e la creazione di una Cers, comunità energetica rinnovabile solidale.

Siglando l’accordo, Genovese aveva anche anticipato che amplierà al concetto di par-condicio la figura del “Gender City Manager” con un ruolo di garanzia. Condivise da Genovese anche le altre idee di Legambiente.