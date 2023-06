Gdf, visita a Benevento del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale

Il giorno 14 giugno u.s., il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo D’Armata Michele Carbone, si è recato in visita al Comando Provinciale di Benevento.

Il Generale di grado vertice, accompagnato dal Comandante Provinciale Col. Eugenio Bua, che lo ha accolto al suo arrivo, ha preliminarmente incontrato le massime Autorità della Provincia: il Prefetto – Dott. Carlo Torlontano, il Presidente del Tribunale – Dott.ssa Marilisa Rinaldi e il Procuratore Capo della Repubblica di Benevento – Dott. Aldo Policastro.

Presso la caserma “Finanziere Ernesto Romano”, sede del Comando Provinciale, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e Gruppo di Benevento, l’Alto Ufficiale, a cui sono stati tributati gli onori di rito, dopo aver salutato, con parole di vivo apprezzamento per il lavoro svolto, una rappresentanza del personale in servizio, i delegati del Consiglio di base della Rappresentanza militare, nonché i rappresentati dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, si è intrattenuto sui contenuti di un briefing istituzionale illustrato dal Col. Eugenio Bua, alla presenza di tutti gli Ufficiali, dei Comandanti dei Reparti e dei responsabili ai vari livelli delle articolazioni interne, evidenzianti il quadro socio-economico della provincia, le principali linee di azione lungo le quali si sviluppa l’attività di servizio delle fiamme gialle sul territorio sannita, nonché il punto di situazione sulle tematiche attinenti il personale e la situazione logistico-infrastrutturale della Guardia di Finanza nel contesto territoriale di riferimento.

Nell’ambito della visita il Comandante Provinciale ha accompagnato il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale – Generale C.A. Michele Carbone -, presso il cantiere di via Meomartini – Ex Caserma Pepicelli – ove sono in corso i lavori di ristrutturazione dell’immobile destinato a nuova sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Benevento.