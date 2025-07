GdF Benevento: potenziamento del controllo economico del territorio

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento nell’ambito della missione Istituzionale del Corpo ha avviato un potenziamento trasversale delle attività di servizio che si collocano in diversi settori: dalla lotta all’abusivismo commerciale, al contrasto al sommerso da lavoro, alle truffe ai danni dei consumatori e infine alla repressione della detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intensificazione dei controlli è stata attivata in concomitanza dell’avvio della stagione estiva durante la quale alcuni settori economici registrano sacche di illegalità a danno degli operatori onesti del settore.

Nello specifico, le fiamme gialle sannite hanno intensificato la loro azione di controllo nell’ambito dell’emissione di corrispettivi telematici (scontrini e ricevute fiscali), delle attività commerciali e/o di prestazioni di servizi svolte in maniera abusiva, della produzione e vendita di prodotti recanti marchi contraffatti e/o non conformi rispetto agli standard di sicurezza e della disciplina che regola la circolazione delle merci.

In particolare, nel corso dei numerosi interventi, sono state accertate 33 irregolarità per la mancata memorizzazione dei corrispettivi telematici. Gli interventi effettuati in materia di “sicurezza prodotti” hanno consentito di sequestrare circa 57.000 articoli privi dei requisiti di sicurezza imposti dalla normativa europea e nazionale. Nell’ambito dei controlli in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati circa 38 grammi di droga di vario genere e segnalati alla locale Prefettura 13 soggetti. Particolare impulso è stato attribuito al contrasto dell’”economia sommersa”, che ha consentito di rilevare l’impiego di n. 27 lavoratori in nero e verbalizzare n. 7 datori di lavoro per utilizzo di manodopera irregolare.

Le attività di controllo economico del territorio da parte delle pattuglie della Guardia di Finanza di Benevento – anche per concorrere al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica insieme alle altre Forze di Polizia – proseguiranno con la stessa modalità ed intensità per il resto del periodo estivo, anche con riferimento, tra l’altro, agli eventi di maggiore aggregazione turistica.