A Montella arriva Giusy Ferreri: concerto gratuito in Piazza Bartoli

Un appuntamento da non perdere attende cittadini e visitatori questa sera, martedì 29 luglio, a Montella, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore. La celebre cantante Giusy Ferreri si esibirà dal vivo, a partire dalle ore 21:00, in Piazza Bartoli. Il concerto è gratuito e aperto a tutti.

Artista tra le più riconoscibili della scena musicale italiana, Giusy Ferreri porterà sul palco i suoi maggiori successi, da “Non ti scordar mai di me” a “Roma-Bangkok”, regalando al pubblico una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento di qualità.