Gdf Benevento: controlli nei pressi di un campo da rugby. Sequestrate sostanze stupefacenti

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Benevento, in collaborazione con la Polizia Municipale – Nucleo di Polizia Giudiziaria – sono intervenuti in un’area antistante un campo da rugby della città, trasformato in un locale di intrattenimento.

Essenziale è stato l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza che, unitamente ai militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, hanno accertato il consumo di sostanze stupefacenti da parte di vari giovani presenti nell’area sottoposta a controllo e, contestualmente, segnalato gli stessi alla locale Prefettura, con il sequestro della sostanza stupefacente rinvenuta.

In particolare, all’atto dell’intervento, nell’area in argomento, trasformata in un locale di intrattenimento dove poter ascoltare musica ad alto volume, guardare partite di calcio e consumare bevande, anche alcoliche, in totale assenza di qualsiasi autorizzazione, stazionavano circa 400 ragazzi.

La struttura, di proprietà del Comune di Benevento, era stata data in concessione nell’anno 2022 ad un’Associazione Sportiva del luogo, per finalità di promozione sportiva ed attività ricreative.

Il locale è risultato sprovvisto dell’autorizzazione amministrativa necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande e del previsto “nulla osta” per l’impatto acustico.

Il titolare dell’attività è stato segnalato alla locale Procura per la violazione dell’art. 79 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope).

L’attività condotta conferma il costante impegno assicurato dalla Guardia di Finanza di Benevento nel contrasto dei traffici illeciti, a tutela della collettività.