GdF Benevento, controlli antidroga in città: un arresto e sequestrati 90 grammi di droga

Nell’attuare i consueti servizi sul territorio per la prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria hanno intercettato un soggetto italiano a spasso per le vie di Benevento in sella ad una bicicletta elettrica.

Alla vista dei militari, il ragazzo di 34 anni ha accelerato la sua andatura ma gli stessi hanno proceduto a fermarlo e a capire le ragioni del suo stato di agitazione.

Lo stesso nascondeva negli indumenti intimi un panetto di 90 g di hashish avvolto in cellophane trasparente.

Il giovane sannita in violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/90 è finito agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente e la droga è stata sottoposta a sequestro penale.

Successivamente alla convalida dell’arresto, il G.I.P. ha revocato la misura degli arresti domiciliari e ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Benevento.

L’attività posta in essere testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle sannite nel controllo economico del territorio e nella prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, con il duplice intento di tutelare la salute della comunità e minare una delle principali forme di finanziamento della criminalità presenti sul territorio.

È fatta salva la presunzione di innocenza delle persone sottoposte ad indagini preliminari nonché la possibilità per le medesime di far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati per cui si procede.