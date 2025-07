Danneggiarono una vettura in piazza a Cesinali: due ventenni finiscono nei guai

CESINALI- Danneggiamento. L’accusa nei confronti di un ventiduenne ed un ventunenne entrambi non residenti nel comune irpino ma in due vicini comuni dell’hinterland avellinese, che lo scorso 9 febbraio si sarebbero resi autori del danneggiamento di una vettura parcheggiata in Piazza Barone di Donato. Con un pugno avrebbero infranto il lunotto posteriore della vettura e poi si sarebbero allontanati dalla zona con la loro auto, all’interno della quale era stato successivamente rinvenuto dai Carabinieri della Stazione di Aiello anche uno sgabello rubato in un pub di Atripalda (per questo uno dei due è accusato anche di ricettazione). Nei guai e’ finito anche un ventenne, che sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri di Aiello del Sabato, aveva riferito di essere distante dal luogo del danneggiamento. Circostanza che per gli investigatori sarebbe falsa. Tutti e tre sono stati destinatari di un avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dal pm Maria Teresa Venezia, il magistrato che ha coordinato le indagini.