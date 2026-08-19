Gastronomia, cultura e convivialità: il 26 e il 27 agosto ritorna il Gesualdo Folk Event

Il 26 e 27 agosto torna a Gesualdo la XXI edizione della rassegna che da oltre vent’anni unisce musica popolare, cultura, gastronomia e convivialità.

Un appuntamento ormai consolidato dell’estate irpina. Nato nel 2004, il Gesualdo Folk Event ha raggiunto nel 2025 il traguardo della ventesima edizione, costruendo negli anni una propria identità attraverso la musica popolare, le contaminazioni e la valorizzazione del territorio. Nel corso della sua storia la rassegna ha ospitato importanti artisti e formazioni, confermandosi come una manifestazione capace di rinnovarsi mantenendo saldo il legame con le proprie radici.

La XXI edizione si aprirà mercoledì 26 agosto, alle 21.30, con l’esibizione degli ZekeTAM, formazione che interpreta la tradizione popolare attraverso un originale intreccio di strumenti, ritmi e sonorità contemporanee. Organetto, fisarmonica, chitarre, percussioni e voce danno vita a una proposta musicale energica, nella quale la memoria della musica irpina incontra nuove forme espressive.

Giovedì 27 agosto, sempre alle 21.30, sarà la volta de Le Ninfe della Tammorra, protagoniste di un concerto dedicato alle sonorità popolari del Sud, tra tammurriate, pizziche, tarantelle e contaminazioni mediterranee. A seguire, la serata proseguirà con il Sangennarobar DJ Set.

Grande spazio sarà dedicato anche alla gastronomia, con la Festa della Birra e un’accurata selezione del meglio dello Street Food made in Irpinia: un percorso di sapori pensato per valorizzare prodotti, specialità e tradizioni della provincia di Avellino.

Il tutto ai piedi del Castello di Gesualdo, tra gli imponenti bastioni e la straordinaria veduta panoramica che abbraccia le colline dell’Irpinia. Un contesto di grande suggestione nel quale musica, gastronomia e socialità tornano a incontrarsi, confermando il Gesualdo Folk Event come uno degli appuntamenti più longevi e riconoscibili dell’estate di Gesualdo.

Una festa che da ventuno edizioni rinnova il proprio legame con la musica, con il territorio e con la sua gente.