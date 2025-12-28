Gara di solidarietà per Pippo: salvadanai nei negozi di Avellino

Continua la gara di solidarietà ad Avellino per Pippo, il cane di quartiere investito da un’auto e da tempo sottoposto a cure in Toscana.

In queste settimane i negozianti di Avellino hanno dato un contributo concreto mettendo a disposizione i propri locali per ospitare i salvadanai destinati alle donazioni. Accanto ai salvadanai fisici, resta attiva anche la raccolta online sulla piattaforma GoFundMe, attraverso la quale si stanno cercando di raccogliere i fondi necessari a coprire l’ultima fattura della clinica che sta seguendo Pippo.