Botti di Capodanno: i consigli per proteggere gli animali domestici

I botti di Natale e Capodanno rappresentano una delle principali cause di stress e paura per gli animali domestici. Cani e gatti, in particolare, possono reagire ai rumori improvvisi con agitazione, tremori, tentativi di fuga o comportamenti insoliti.

Per ridurre il disagio è consigliabile tenerli in casa durante le ore più rumorose, chiudendo porte e finestre e creando un ambiente tranquillo. Lasciare la televisione o la radio accesa può aiutare ad attenuare i suoni esterni. È importante non lasciarli soli all’aperto e non forzarli a stare in luoghi che percepiscono come insicuri.

Durante le passeggiate, soprattutto la sera del 31 dicembre, è bene tenere sempre i cani al guinzaglio ed evitare zone dove potrebbero essere accesi petardi o fuochi d’artificio. Un’identificazione corretta, come microchip e medaglietta, è fondamentale nel caso in cui l’animale si spaventi e scappi.

Infine, è importante mantenere un atteggiamento calmo e rassicurante: gli animali percepiscono lo stato d’animo dei proprietari. Festeggiare in modo responsabile significa anche prendersi cura del benessere dei propri amici a quattro zampe.