Galleria Solofra, da lunedì nuovi dispositivo di transito

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 17 luglio, si è tenuto uno COV (Comitato Operativo per la Viabilità) sotto l’egida della Prefettura di Avellino alla presenza di Enti, Istituzioni, Forze dell’Ordine Territoriali, Società Autostrade per l’Italia ed Anas, dedicato al coordinamento sul piano per l’esodo estivo.

Nel corso del COV, Anas ha confermato – così come avvenuto nelle estati precedenti – l’adozione del un nuovo dispositivo di transito in corrispondenza della galleria ‘Monte Pergola’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, nel periodo compreso tra lunedì 4 agosto e venerdì 5 settembre, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, allo scopo di agevolare gli spostamenti dei mezzi pesanti del comparto delle Aziende Conserviere.

Nel dettaglio, la nuova regolamentazione della circolazione prevedrà, nella fascia oraria 10.00-14.00 dal lunedì al venerdì (esclusi festivi e prefestivi):

– l’estensione della libera circolazione nel tunnel – in direzione di Salerno – anche a tutti i mezzi pesanti, ad eccezione di quelli che trasportano merci pericolose od infiammabili;

– per motivi di sicurezza, nella medesima fascia oraria, l’interdizione totale del transito in direzione di Avellino, con deviazione della circolazione lungo percorsi alternativi individuati in loco.

Durante questo periodo, Anas garantirà un presidio straordinario in corrispondenza dello svincolo di Solofra.

Nelle altre fasce orarie, nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi e prefestivi, il transito tornerà ad essere regolamentato secondo il dispositivo ad oggi in vigore.

Nel corso del COV odierno, Anas ha altresì confermato che i lavori dell’intervento di manutenzione programmata nella galleria ‘Monte Pergola’ proseguono secondo programma, con l’obiettivo di ultimare le attività in corso entro luglio 2026.

Sempre lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, inoltre, Anas sta eseguendo anche lavori di installazione delle nuove barriere spartitraffico centrali NDBA e di potenziamento e manutenzione del sistema di raccolta delle acque, per i quali sono attivi restringimenti delle carreggiate tra il km 29,200 ed il km 30,400 ad Atripalda e tra il km 8,600 ed il km 9,800 a Fisciano.

Per ambo i cantieri Anas, di concerto con le imprese esecutrici, sta operando allo scopo di garantire – nei casi definiti nel Piano di Gestione delle Emergenze, condiviso con le Forze dell’Ordine Territoriali – la fruibilità di due corsie per ciascun senso di marcia.

L’ultimazione di tali attività è prevista entro la fine del mese di settembre; a seguito di tale conclusione, allo scopo di evitare la concomitanza di più cantieri, Anas avvierà tale intervento (per le NDBA e per l’idraulica) anche nell’ultimo tratto, ovvero tra Montoro e Solofra, dal km 14 al km 20.

L’investimento complessivo dell’intero intervento è di circa 20 milioni di euro.

Avanza, infine, l’intervento di manutenzione programmata sul viadotto al km 18,290, nel territorio comunale di Solofra, per un investimento complessivo di 1 milione di euro e, sempre a partire dal mese di settembre, è previsto anche l’avvio dei lavori di installazione delle nuove barriere fonoassorbenti tra il km 12,500 ed il km 13,400, nel territorio comunale di Montoro, per un ulteriore investimento complessivo di 3,3 milioni di euro.

I cospicui investimenti di Anas confermano, ancora una volta, l’attenzione dell’Azienda per l’implementazione degli standard di sicurezza e percorribilità di un’infrastruttura strategica per i collegamenti del Territorio.