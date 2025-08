Galleria Montepergola: il M5S chiede interventi immediati e piano viabilità

Inferno sul raccordo Avellino–Salerno. La chiusura della Galleria Montepergola, su un’arteria già segnata da cantieri infiniti, incidenti e file chilometriche, ha messo in ginocchio la mobilità di un’intera area. I disagi colpiscono ogni giorno lavoratori, studenti, famiglie, mezzi di emergenza e servizi pubblici e autotrasportatori.

Di fronte a quella che è diventata un’emergenza strutturale, gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Montoro, Solofra e Serino, insieme al Consigliere comunale M5S di Montoro, Anna Ansalone, lanciano un appello forte e chiaro: serve subito una regia unica e un piano straordinario per la viabilità del raccordo AV-SA.

Gli attivisti chiedono l’attivazione immediata di un tavolo tecnico permanente con il coinvolgimento di sindaci, Regione Campania, ANAS, ASL, Prefettura, forze dell’ordine e Protezione Civile. È urgente intervenire sulla viabilità alternativa: rendere sicuri e percorribili i percorsi secondari, migliorare la segnaletica, l’illuminazione, la manutenzione stradale e rafforzare la gestione del traffico. Al tempo stesso è indispensabile tutelare i tempi di intervento del 118 e garantire la piena operatività dei servizi sanitari.

Accanto alle azioni concrete, si chiede una comunicazione trasparente e costante ai cittadini, con aggiornamenti puntuali su viabilità, avanzamento dei lavori e soluzioni disponibili.

In questa battaglia, il gruppo M5S locale ha chiesto il sostegno del Consigliere Regionale Vincenzo Ciampi, affinché si faccia promotore presso la Regione Campania di un’azione istituzionale incisiva. L’obiettivo è ottenere il cronoprogramma dettagliato dei lavori, conoscere lo stato dei fondi stanziati e avere tempi certi per la riapertura della galleria.

L’appello si rivolge anche al livello nazionale. Gli attivisti sollecitano l’intervento dell’on. Michele Gubitosa, parlamentare irpino del Movimento 5 Stelle, chiedendogli di portare la questione all’attenzione del Governo e di fare della Montepergola una priorità infrastrutturale nazionale.

“Non vogliamo soluzioni tampone, né risposte generiche. Chiediamo che la Galleria Montepergola e l’intero raccordo Avellino–Salerno siano trattati per quello che sono: un asse strategico per la mobilità e la sicurezza dell’Irpinia e dell’intera Campania. Serve un piano concreto, una gestione coordinata e la piena assunzione di responsabilità da parte di tutti i livelli istituzionali. La Campania interna non può essere lasciata sola.”