Alfredo, trentenne avellinese scomparso a Milano: appello dei familiari

AVELLINO- Apprensione per Alfredo, 30 anni, che si è allontanato la sera del 27 luglio dalla Stazione Centrale di Milano, poco prima di prendere con il padre un treno per rientrare nell’avellinese. L’appello lanciato dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”. La sua valigia ritrovata all’esterno. L’ultima segnalazione la sera del 29 luglio a Corsico. I familiari sono molto preoccupati per le sue condizioni di salute. Al momento in cui e’ scomparso Alfredo indossava una maglietta bianca, pantaloncino di tuta al ginocchio sfilacciato color jeans, calzini alti bianchi Nike, scarpe da ginnastica bianche. Tra i suoi segni particolari un piercing linguale; alcuni tatuaggi: “Namaste” sulla nuca, “Sono figlio di una epoca sbagliata” su un braccio, un pallone e due nomi cinesi sul collo