G7, rifacimento strade a Mirabella. Il sindaco: “Anche questo passo importante”

Proseguono ad oltranza i lavori di rifacimento delle strade a Mirabella Eclano e paesi limitrofi in vista del G7 dei Ministri dell’Interno. Già ripavimentati svariati chilometri di strade comunali, provinciali e statali, grazie ai finanziamenti ministeriali. Solo per quanto riguarda il tratto gestito da Anas interventi a partire da Calore di Mirabella fino ad Ariano Irpino, per un importo di circa 800mila euro.

Imponente rifacimento della pavimentazione stradale anche per diverse strade del tratto urbano di Mirabella, in questo caso l’importo totale è di oltre 600mila euro. Tra le strade interessate: Sp 190 che ingloba via Roma, via Sant’Angelo, da Borgo a Piazza Padre Pio (importo 123.000,00 euro), Piazza Padre Pio – via Dei Giardini (45.000,00 euro), Strada Provinciale 84 (165.000,00 euro), Strada Provinciale 57 (190.000,00 euro), via dell’Alambicco (37.300,00 euro), via Bosco San Prisco (71.900,00 euro), completamento Variante Mirabella già dotata di pista ciclabile che sarà finalmente aperta (24.600,00 euro). In questi lavori è compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale, il miglioramento di diverse rotatorie, lo sfalcio e la pulizia di cunette e bordi strada.

Da sottolineare anche l’entrata in funzione dalla prossima settimana (dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale dell’apposito Disciplinare) del corposo sistema di videosorveglianza (130 telecamere) istallate dall’impresa che si occupa della gestione della pubblica illuminazione quali opere migliorative; le prime 80, nelle postazioni maggiormente strategiche, saranno collegate con le forze dell’ordine.

«Qualcuno ha obiettato che di questo G7 Interni resteranno solo le strade. Anche se così fosse – osserva il Sindaco Giancarlo Ruggiero – ci sembra già un ottimo risultato visto il complessivo miglioramento della viabilità ottenuto per la Città di Mirabella e non solo. Magari ci fosse un G7 ogni sei mesi mi viene da dire. Naturalmente il ritorno per la nostra comunità e per il nostro territorio è anche in termini di visibilità, lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo. Intanto mi sento di ringraziare quanti stanno lavorando in maniera infaticabile in questi giorni per completare tutti i lavori entro il 2 ottobre, gli operai, gli uffici comunali, la mia squadra di amministratori sempre presente a darmi una mano. In queste ore si sta attivando anche la macchina della sicurezza che nei prossimi giorni garantirà una cornice di controllo per l’evento G7 e a tal proposito ringrazio le forze dell’ordine anche loro impegnate incessantemente».