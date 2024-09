G7, a Mirabella Eclano e Sorbo Serpico divieto di manifestazioni. Vietati anche i fuochi pirotecnici

Dal 2 al 4 ottobre si svolgerà la Riunione dei Ministri dell’Interno del G7, presieduto dal Ministro Matteo Piantedosi. L’occasione costituisce un evento di primissima rilevanza, e rappresenta un’importante vetrina e, allo stesso tempo, un’opportunità per l’intero territorio irpino sulla scena internazionale. Per incrementare i livelli di sicurezza necessari a garantire il buon esito della Riunione, sono state predisposte diverse misure, frutto di puntuali analisi e sinergie con le Forze dell’Ordine, in tutte le loro articolazioni, e gli attori istituzionali coinvolti, a partire dai Sindaci più direttamente interessati nonché la componente deputata al soccorso pubblico, i gestori dele infrastrutture stradali e dei servizi pubblici essenziali. Nel contemperare le esigenze di sicurezza e quelle di vivibilità dei territori, allo stato, sono state adottate le seguenti determinazioni:

COMUNE DI SORBO SERPICO / ATRIPALDA

➢ la chiusura al traffico veicolare – fatta eccezione per gli autorizzati in possesso di specifico badge, Forze di Polizia, mezzi di soccorso, autobus per pubblico trasporto di linea e/o residenti – dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del giorno 2 ottobre 2024 delle seguenti arterie stradali:

1) S.P. 17 dal bivio con S.P. 35 fino all’interno del centro urbano di Sorbo Serpico – intersezione con Via San Rocco / Piazza del Carmine;

2) località Cerza Grossa -strada Comunale – direzione “Monte Terminio” – da intersezione S.P. 17 angolo Cerza Grossa (altezza Feudi di San Gregorio);

➢ la chiusura al transito dei mezzi di trasporto con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, il 2 ottobre 2024, sulle seguenti arterie:

– S.P. 246 dal km 0 nel Comune di Atripalda all’intersezione con la S.P. 17 nel comune di Sorbo Serpico (Borgo Feudi di San Gregorio);

➢ il divieto di sosta e di fermata nelle strade sopra indicate di pertinenza del Comune di Sorbo Serpico e nelle seguenti arterie stradali site nel Comune di Atripalda: Via Fiumitello, Largo Fiumitello fino ad intersezione S.P. 61.

COMUNI DI MIRABELLA ECLANO/VENTICANO

➢ la chiusura al traffico veicolare e pedonale – fatta eccezione per gli autorizzati in possesso di specifico badge, Forze di Polizia, mezzi di soccorso, autobus per pubblico trasporto di linea e/o residenti – dal 2 al 4 ottobre 2024 in: Via Alambicco, Via Appia Antica (anche Via Passo De Rogatis), Via Sommito, S.P. 259 dal km 0 al km 1,500 (Via San Michele Passo Eclano – Via Sommito), Via Bosco, Via Bosco San Prisco, Via Variante Passo di Mirabella, Via Corpo di Cristo.

➢ la chiusura al transito dei mezzi di trasporto con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, dal 2 al 4 ottobre 2024, sulle seguenti arterie:

– strada Statale 303, da intersezione semaforica S.S. 90 delle Puglie – Passo Eclano ad intersezione con S.P. 164 altezza svincolo Fontanarosa;

– Strada Statale 90 delle Puglie, dalla rotatoria “Fontana del Re” – intersezione S.S. 90 Var – alla S.S. 90 delle Puglie km 0 – località Calore di Venticano.

In deroga al divieto di cui sopra il responsabile del Servizio di ordine pubblico presente sul luogo, previe intese con il sig. Questore, potrà autorizzare il transito di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate nei casi di esigenze eccezionali ed indifferibili, qualora non interferiscano con le preminenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

➢ Divieto di fermata e di sosta dal 2 al 4 ottobre 2024, nell’area di parcheggio sita in Via Bosco San Prisco destinata ai dipendenti Area di Servizio Mirabella Est.

COMUNE DI GROTTAMINARDA

➢ il divieto di sosta e di fermata al di fuori degli stalli sulla ex Strada Statale 90 tratto interno centro abitato.

COMUNE DI STURNO

➢ il divieto di sosta e di fermata dalla Contrada Sterparo (“Mulino della Signora”) alla S.P. 38 – Via Trento, Via Roma, Via Padre Pio, via Dante Alighieri, Via III Santi.

DIVIETO DI MANIFESTAZIONE

Dalle ore 00:00 del 2 ottobre 2024 alle ore 23.59 del 4 ottobre 2024, o comunque sino a cessate esigenze, è fatto divieto di manifestazione in luogo pubblico e/o aperto al pubblico nei Comuni di Mirabella Eclano e Sorbo Serpico, con conseguente revoca e/o prescrizione a svolgersi in altro luogo per quelle già oggetto di preavviso formalizzato, lungo le arterie stradali interessate dagli itinerari principali ed alternativi destinati alla mobilità delle Delegazioni Estere

E’ stata, altresì, interdetta, dalle ore 13.00 del 1 ottobre alle ore 24.00 del 4 ottobre, l’attività di trasporto di armi e munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti sul territorio dei comuni di Mirabella Eclano, Ariano Irpino, Grottaminarda, Pietradefusi, Sturno, Sorbo Serpico. Analoga interdizione è stata assunta per l’accensione di prodotti pirotecnici.

In questo contesto la Regione Campania ha disposto, dal 2 al 4 ottobre, la sospensione delle attività venatoria e di controllo in selezione sul territorio provincial, ivi compresa l’interruzione della mobilità venatoria dei cacciatori residenti in provincia di Avellino verso altre provincie.

Le misure di sicurezza adottate potranno determinare alcuni disagi ai residenti e agli operatori economici ma, attesa la rilevanza dell’evento, si chiede uno sforzo condiviso, al fianco delle istituzioni, per la migliore riuscita della Riunione Ministeriale, che porterà la provincia di Avellino alla ribalta internazionale.

Sul sito della Prefettura, Sezione G7- Riunione dei Ministri dell’Interno – sono consultabili le ordinanze esplicative delle misure sopracitate per le limitazioni e le correlate eccezioni.