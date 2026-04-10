Futuro Nazionale Vannacci, ad Avellino il via alla campagna adesioni e raccolta firme

Il Comitato Promotore Avellino 160 di Futuro Nazionale Vannacci ha convocato un incontro con la stampa in programma sabato 11 aprile, alle ore 11:15, presso il Bar Noulure di via Matteotti, ad Avellino. Al centro dell’appuntamento ci sarà il lancio ufficiale della campagna adesioni e della raccolta firme a sostegno del “pacchetto sicurezza” promosso dal partito. L’iniziativa punta a coinvolgere cittadini, simpatizzanti e sostenitori in un percorso di partecipazione attiva sul territorio.

Nel corso della conferenza stampa sarà inoltre illustrata la programmazione delle attività previste per il prossimo mese, con una serie di iniziative pensate per consolidare la presenza del movimento in provincia e ampliare la base partecipativa. Tra i punti in agenda anche l’annuncio della mobilitazione fissata per il 22 aprile a Salerno, in occasione della presenza del Generale Vannacci, appuntamento che il Comitato considera particolarmente significativo nel percorso politico e organizzativo del movimento.