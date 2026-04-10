Montella, cane seviziato e abbandonato: denunciato il proprietario

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Bagnoli Irpino (AV), in sinergia con la linea territoriale e con l’ASL competente, a seguito di controllo del territorio, rinvenivano alla via San Francesco in agro del comune di Montella (AV), un cane di razza meticcia che mostrava palesi e profonde ferite alla gola, lungo la colonna vertebrale e sulla coda segno di evidente maltrattamento. Pertanto i militari procedevano a contattare i medici dell’ASL competente di Montella – servizio veterinario. I medici dell’ASL, giunti sul posto, confermavano il maltrattamento subito dall’animale e appuravano, inoltre, che lo stesso era stato sottoposto a conchectomia bilaterale, ovvero al taglio di entrambe le orecchie. Dalla presenza del microchip si riusciva a risalire al proprietario del cane, un 55 enne del posto. L’uomo, non fornendo alcuna giustificazione, veniva denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per i reati di maltrattamento e abbandono di animale.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controlli predisposto dall’Arma dei Carabinieri a tutela del territorio e dell’ambiente, con particolare attenzione ai reati contro gli animali d’affezione.