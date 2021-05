Furto nel rifugio di Cervinara

Furto nel rifugio montano di Cervinara. Portati via batterie del generatore, bombole del gas e vari oggi. Avanti Cervinara racconta: “Dopo aver sfondato prima la finestra e successivamente la porta principale si sono divertiti a vandalizzare la struttura. Poco ci interessa il valore della refurtiva e non ci spaventano nemmeno i danni che abbiamo avuto visto che come nostra consuetudine ci rimboccheremo le maniche come sempre abbiamo fatto però sapere che c’è gente che gironzola per la nostra montagna non per ammirarla e rispettarla ma semplicemente per depredarla e danneggiarla è un po’ sconfortante.

Tolto ciò non saranno episodi del genere a fermare l’amore per la nostra TERRA. Già da domani inizieremo a reperire i fondi per riacquistare ciò che c’è stato rubato e metteremo a posto il rifugio che ritornerà ad essere la casa di tutti. Confidiamo che per inizio Luglio sia ripristinato il tutto così potremmo organizzare la prima assemblea dei soci di “Terra Mia” proprio in questo posto che ci è così caro, tra quattro chiacchiere, un pranzo comunitario e proposte per il futuro. Avanti Cervinara!”