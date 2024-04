Verso le 2.30 di questa notte è stato perpetrato un furto in un supermercato di Montemiletto.

I ladri dopo aver forzato le porte d’ingresso e la saracinesca della struttura hanno sottratto la cassaforte presente negli uffici, poi, immediatamente prima dell’arrivo dei Carabinieri, si sono dati alla fuga. In via di quantificazione l’ammontare del bottino. Indagini in corso.